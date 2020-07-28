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Украинцы забили три гола в товарищеском матче вице-чемпиона Бельгии

28 июля, 20:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Яремчук оформил дубль, еще один гол забил Пластун

Украинские футболисты Роман Яремчук и Игорь Пластун помогли бельгийскому "Генту" разгромить французский "Метц" (3:0) в товарищеском матче. Нападающий сборной Украины вышел на поле с первых минут и уже в первом тайме оформил дубль.

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Пластун появился на поле после перерыва и успел отличиться забитым мячом. Также в матче принял участие еще один украинец Роман Безус. Видео голов Яремчука было размещено в аккаунте "Гента" в Twitter:

Для Романа Яремчука этот матч стал вторым после травмы и длительной реабилитации. В предыдущий раз он выходил на поле еще в 2019 году. В начале июля основной нападающий сборной Украины снова травмировался, отыграв всего пять минут в матче.

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Напомним, что чемпионат Бельгии был завершен досрочно, а "Генту" достались серебряные медали. Чемпионом же страны стал "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь.

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Кстати, в скором времени в Бельгии может оказаться еще один украинец. Как мы писали ранее, "Заря" получит 15 миллионов за Богдана Михайличенко – он станет седьмым украинцем в высшей лиге Бельгии. После завершения сезона в Премьер-лиге Богдан отправится в "Андерлехт".

Смотрите, как забивает Роман Яремчук:

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товарищеский матч видео голов Игорь Пластун Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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