Украинец Андрей Лунин едет с "Реалом" в турне по США

Наставник "Реала" Хулен Лопетеги назвал состав, который отправится на сбор команды в США, где мадридцы планируют провести три поединка в рамках Международного кубка чемпионов. В числе 32-х футболистов значится также украинский голкипер Андрей Лунин.

Состав "Реала" на сбор в США:

Вратари: Навас, Касилья, Л. Зидан, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Тео Эрнандес, Одриосола, Регийон, Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Де ла Фуенте, Леон;

Полузащитники: Кроос, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Эдегоор, Вальверд, Оскар, Феласье, Сеон;

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль, Де Томас, Винисиус.

Напомним, первый контрольный матч "Реал" проведет 1 августа – с "Манчестер Юнайтед". 5-го августа мадридцы сыграют с "Ювентусом", а 8-го – с "Ромой".

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).

Ранее мы сообщали, что "Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча" в составе. Во время летней паузы команду покинул Криштиану Роналду.