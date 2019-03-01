Украинец борется с бывшим зятем Марадоны за звание игрока месяца в "МанСити"
Александр Зинченко может пополнить свою коллекцию английских регалий, если обойдет Стерлинга и Агуэро
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего футболиста "горожан" в феврале. Также на награду претендуют форварды команды – бывший зять Марадоны Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, которого портал Transfermarkt оценивает в 120 миллионов евро. Голосование проходит на сайте "МанСити".
В феврале Зинченко сыграл в 5 матчах за "горожан", отдав две голевые передачи. Украинец поучаствовал в разгроме "Челси" и в победе над "Вест Хэмом" в чемпионате Англии, отыграл все 90 минут в матче Кубка Англии с "Ньюпорт Каунти", вышел на замену в поединке ЛЧ с "Шальке", а также помог "МанСити" выиграть Кубок английской Лиги в противостоянии с тем же "Челси".
Как сообщалось ранее, Зинченко был признан лучшим игроком тура в Англии по ТТД.
Также украинец стал автором уникального достижения. Он оказался победителем во всех 13 матчах английской Премьер-лиги со старта своей карьеры в ней. Другими словами, если Зинченко выходит на поле, то "МанСити" обязательно побеждает. Такой серии АПЛ не знала за всю свою историю.
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