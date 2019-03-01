Украинец борется с бывшим зятем Марадоны за звание игрока месяца в "МанСити"

Александр Зинченко может пополнить свою коллекцию английских регалий, если обойдет Стерлинга и Агуэро

Александр Зинченко в действии. Фото: AFP

Украинец борется с бывшим зятем Марадоны за звание игрока месяца в "МанСити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92f/e37/5c792fe370aee.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92f/e37/5c792fe370aee.png 2019-03-01T15:19:00+02:00 Футбол Александр Зинченко может пополнить свою коллекцию английских регалий, если обойдет Стерлинга и Агуэро

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего футболиста "горожан" в феврале. Также на награду претендуют форварды команды – бывший зять Марадоны Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, которого портал Transfermarkt оценивает в 120 миллионов евро. Голосование проходит на сайте "МанСити".

В феврале Зинченко сыграл в 5 матчах за "горожан", отдав две голевые передачи. Украинец поучаствовал в разгроме "Челси" и в победе над "Вест Хэмом" в чемпионате Англии, отыграл все 90 минут в матче Кубка Англии с "Ньюпорт Каунти", вышел на замену в поединке ЛЧ с "Шальке", а также помог "МанСити" выиграть Кубок английской Лиги в противостоянии с тем же "Челси".

Как сообщалось ранее, Зинченко был признан лучшим игроком тура в Англии по ТТД.

Также украинец стал автором уникального достижения. Он оказался победителем во всех 13 матчах английской Премьер-лиги со старта своей карьеры в ней. Другими словами, если Зинченко выходит на поле, то "МанСити" обязательно побеждает. Такой серии АПЛ не знала за всю свою историю.

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