Украинец Кравец дебютировал за "Леганес" в матче против "Реала"
Украинский защитник помог своей команде обыграть "Королевский клуб"
Украинский защитник Василий Кравец дебютировал в составе своей новой команды. Напомним, несколько дней назад Кравец перешел в "Леганес" из второлигового "Луго". Контракт с футболистом был подписан на четыре с половиной года, с возможностью продления еще на год.
Вчера Кравец впервые вышел на поле в футболке своей новой команды. Случилось это в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, где "Легансеу" противостоял мадридский "Реал". Первый матч завершился в пользу сливочных со счетом 3:0, поэтому ответная встреча по сути превратилась в обычную формальность.
Тем не менее, футболисты "Леганеса" смогли постоять за честь клуба и одержать минимальную победу над "Королевским клубом" – единственный гол в матче забил Брайтвайт. Кравец попал в стартовый состав "Леганеса" и отыграл 75 минут. Еще один украинец Андрей Лунин не попал в заявку команды на матч.
"Леганес" – "Реал" – 1:0
Гол: Брайтвайт (30)
Напомним, что накануне "Динамо" объявило о покупке бывшего нападающего "Реала" Франа Соля. Испанец будет выступать в столичном клубе под номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.
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