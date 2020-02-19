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Украинец Лунин получил нового тренера в Испании

19 февраля, 18:24

Контракт "Овьедо" с новым наставником рассчитан до конца текущего сезона

Новым главным тренером "Овьедо" стал Хосе Анхель Сиганда, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Сиганда сменил на посту Хавьера Росаду, который был уволен накануне. Ранее Сиганда возглавлял "Осасуну", "Херес" и "Атлетик" из Бильбао.

После 28-ми сыгранных матчей в Сегунде "Овьедо" занимает четвертое место снизу и находится в группе вылета.

Напомним, что в январе этого года украинский голкипер Андрей Лунин выступает за "синих" на правах аренды. Его контракт принадлежит мадридскому "Реалу". "До этого не хватало игрового времени, постоянного ритма. Благодаря доверию тренера, я играю каждую игру и вошел уже в игровой ритм. Есть чувство игры, чувство момента. Уверен, дальше будет только лучше", – отмечал игрок, но это было при бывшем тренере, теперь нужно завоевать доверие и нового тренерского штаба.

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Напомним, ранее Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Зозули. Украинское дерби во втором по силе дивизионе Испании завершилось в пользу кипера сборной – 3:1.

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Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией (2:2)

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чемпионат Испании Овьедо

Источники: Сегодня|Спорт , FootBoom

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