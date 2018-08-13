Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

Сегодня, 18:35

Впервые в истории турнира за трофей поборются команды из одного города

Андрей Лунин. Фото AFP
Андрей Лунин. Фото AFP

Мадридский "Реал" огласил заявку на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского "Атлетико", который состоится в среду, 15 августа, в Таллине на "А. Ле Кок Арене", вмещающем всего 15 тысяч зрителей. В заявку "Королевского клуба" попал 19-летний вратарь Андрей Лунин. Вместе с ним в заявке еще четыре голкипера, в том числе и звездный новичок Тибо Куртуа.

Также в заявке команды присутствует полузащитник Альваро Одриосола, хотя ранее в СМИ появилась информация, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения. Одриосола присоединился к "Реалу" этим летом из "Реал Сосьедад".

Ранее мы сообщали, что "Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина. Накануне клуб купил Тибо Куртуа, а украинца планируется сделать его сменщиком. А Кейлору Навасу, Кико Касилье и Луке Зидану придется искать себе новое место работы.

Добавим, что матч за Суперкубке УЕФА-2018 станет уникальным – впервые в истории розыгрыша турнира за трофей поспорят команды из одного города. Напомним, "Реал" выиграл лигу чемпионов, а "Атлетико" – Лигу Европы.

Напомним, что на прошедших выходных Андрей Лунин выиграл первый трофей с "Реалом". Наш голкипер помог команде обыграть "Милан" в товарищеском турнире в честь бывшего президента испанского клуба Сантьяго Бернабеу.

19-летний украинец неплохо себя проявил во время турне в США и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.
футбол, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, суперкубок УЕФА, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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