Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

Впервые в истории турнира за трофей поборются команды из одного города

Мадридский "Реал" огласил заявку на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского "Атлетико", который состоится в среду, 15 августа, в Таллине на "А. Ле Кок Арене", вмещающем всего 15 тысяч зрителей. В заявку "Королевского клуба" попал 19-летний вратарь Андрей Лунин. Вместе с ним в заявке еще четыре голкипера, в том числе и звездный новичок Тибо Куртуа.

Также в заявке команды присутствует полузащитник Альваро Одриосола, хотя ранее в СМИ появилась информация, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения. Одриосола присоединился к "Реалу" этим летом из "Реал Сосьедад".

Ранее мы сообщали, что "Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина. Накануне клуб купил Тибо Куртуа, а украинца планируется сделать его сменщиком. А Кейлору Навасу, Кико Касилье и Луке Зидану придется искать себе новое место работы.

This is our 29-man squad for the UEFA Super Cup! #RMSuperCup pic.twitter.com/0LhOTXxdYs — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 13 августа 2018 г.

Добавим, что матч за Суперкубке УЕФА-2018 станет уникальным – впервые в истории розыгрыша турнира за трофей поспорят команды из одного города. Напомним, "Реал" выиграл лигу чемпионов, а "Атлетико" – Лигу Европы.

Напомним, что на прошедших выходных Андрей Лунин выиграл первый трофей с "Реалом". Наш голкипер помог команде обыграть "Милан" в товарищеском турнире в честь бывшего президента испанского клуба Сантьяго Бернабеу.

19-летний украинец неплохо себя проявил во время турне в США и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.