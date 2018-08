Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

Мадридский "Реал" огласил заявку на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского "Атлетико", который состоится в среду, 15 августа, в Таллине на "А. Ле Кок Арене", вмещающем всего 15 тысяч зрителей. В заявку "Королевского клуба" попал 19-летний вратарь Андрей Лунин. Вместе с ним в заявке еще четыре голкипера, в том числе и звездный новичок Тибо Куртуа.

Также в заявке команды присутствует полузащитник Альваро Одриосола, хотя ранее в СМИ появилась информация, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения. Одриосола присоединился к "Реалу" этим летом из "Реал Сосьедад".

Ранее мы сообщали, что "Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина. Накануне клуб купил Тибо Куртуа, а украинца планируется сделать его сменщиком. А Кейлору Навасу, Кико Касилье и Луке Зидану придется искать себе новое место работы.

This is our 29-man squad for the UEFA Super Cup! #RMSuperCup pic.twitter.com/0LhOTXxdYs