Украинец Лунин проведет сезон в "Реале", но не в мадридском – СМИ

Андрей Лунин проведет следующий сезон в "Реале", но не в мадридском. По данным испанского издания Diario de Valladolid, украинский вратарь близок к переходу в "Реал Вальядолид" на правах аренды. Напомним, что права на Лунина принадлежат мадридскому "Реалу", с которым украинец отправился на предсезонные сбор.
Клубы активно обсуждают аренду 20-летнего футболиста на сезон-2019/20. В "Реале" у Лунина будет мало шансов проявить себя: Тибо Куртуа будет первым номером команды, а Кейлор Навас, который, как ожидалось, покинет клуб этим летом, судя по всему, все же останется в команде и будет навязывать конкуренцию бельгийцу.
Лунин год назад подписал шестилетний контракт с "Реалом". Прошлый сезон Андрей провел на правах аренды в "Леганесе", за который сыграл всего семь матчей. В июне вратарь стал чемпионом мира среди команд U-20 в составе сборной Украины.
Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.
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