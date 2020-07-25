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Украинец Лунин сделает все возможное в "Реале", чтобы Тибо Куртуа не чувствовал себя спокойно

25 июля, 18:27

Елена Павлова Елена Павлова

Голкипер каждый день представляет себя в футболке мадридского гранда

Украинский голкипер Андрей Лунин, который перед уходом в "Реал" распрощался с "Овьедо", подвел итоги своих выступлений в испанской Сегунде и рассказал о желании закрепиться в составе мадридского гранда в следующем сезоне.

"Хорошо, что в каждой игре была работа. За эти полгода мне нужно было проявить себя. Я старался улучшать все аспекты игры. Кроме того, я работал над игрой на линии ворот. Но в то же время и разговор, подсказка. Чтобы как можно больше моментов избежать. Надеюсь, какие-то предложения по мне есть, но полагаю, что я работал для того, чтобы вернуться в "Реал" Мадрид. Надеюсь, что они примут положительное решение. Если честно, каждый день представляю себя в футболке "Реала", – сказал Лунин в интервью телеканалу "Футбол 1/2/3".

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Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

"Стремлюсь попасть в "Реал", чтобы изо дня в день становиться лучше. Я буду только рад конкурировать с таким вратарем, как Тибо Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать. Конкуренция с Пятовым в сборной Украины? Я получаю удовольствие, когда приезжаю в национальную команду. Андрей Пятов – большой профессионал как на поле, так и за его пределами", – отметил голкипер.

Напомним, что за "Овьедо" Лунин играл на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Аренда 21-летнего украинца истекла 21 июля. За полгода в Сегунде украинский вратарь провел 6 сухих матчей, а в остальных 13-ти пропустил 18 голов.

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Ранее мы писали, что Лунин снова остался "сухим", а "Овьедо" сохранил прописку в Сегунде.

Смотрите, как Лунин и Пятов тренировались в расположении сборной Украины

Лунин и Пятов на тренировке сборной Видео: Сегодня|Спорт

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