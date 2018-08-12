Украинец Лунин выиграл первый трофей в составе "Реала"

Сегодня, 09:35

Наш голкипер помог команде обыграть "Милан" в товарищеском турнире

Андрей Лунин. Фото twitter.com/realmadrid
Андрей Лунин. Фото twitter.com/realmadrid

Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл первый трофей в составе мадридского "Реала". 19-летний футболист принял участие в матче Кубка Сантьяго Бернабеу против итальянского "Милана". Поединок завершился победой "Королевского клуба" со счетом 3:1. На гол Гонсало Игуаина "сливочные" ответили точными ударами Карима Бензема, Гарета Бейла и Борхи Майораля.

Украинец вышел на замену на 78-й минуте и в оставшееся игровое время не позволили итальянцам отличиться.

"Реал" – "Милан" – 3:1
Голы: Бензема (2), Бэйл (45), Майораль (90) – Игуаин (4)

Кубок Сантьяго Бернабеу – ежегодный товарищеский турнир, его проводят с 1979 года в честь многолетнего президента "Реала" Сантьяго Бернабеу, чьим именем назван домашний стадион испанского гранда.

Ранее мы сообщали, что "Реал" определился с будущим украинского вратаря Лунина. Накануне клуб купил Тибо Куртуа, а украинца планируется сделать его сменщиком. А Кейлору Навасу, Кико Касилье и Луке Зидану придется искать себе новое место работы.

19-летний украинец неплохо себя проявил во время турне в США и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.
футбол, Милан Италия, товарищеский матч, Реал Мадрид, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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