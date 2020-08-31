Украинец Малиновский отреагировал на слухи об уходе из "Аталанты" после покупки россиянина

Полузащитник сборной Украины уверяет, что вопрос о его продаже в итальянском клубе даже не поднимался

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отреагировал на слухи о возможном уходе из итальянского клуба на фоне своей успешной игры в прошлом сезоне, а также свежей покупки бергамасков. Напомним, накануне в "Аталанту" из "Локомотива" перешел россиянин Миранчук, способный сыграть на той же позиции, что Малиновский.

"Нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Не более чем слухи", – заявил Руслан Малиновский в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1", отвечая на вопрос о своей теоретической продаже

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Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Отметим, что на днях Малиновский обставил Цыганкова в рейтинге самых дорогих футболистов Украины. За неполных пять месяцев украинский полузащитник "Аталанты" подорожал сразу на 10 миллионов евро, достигнув отметки в 21 млн.

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При этом на вопрос – "Насколько повышение трансферной стоимости помогает решать семейные споры, например, кто поедет в супермаркет?" – Руслан Малиновский отвечает: "Я делал это и ранее, и сейчас. Это цифры, все субъективно. Некоторые футбольные люди по-другому смотрят на это. "Аталанта" и многие команды показали, что не деньги играют в футбол, а футболисты".

Смотрите, как забивает Малиновский

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