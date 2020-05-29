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Украинец Малиновский первым сыграет после карантина: назван стартовый матч в Италии

29 мая, 20:12

Елена Павлова Елена Павлова

Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в стране

Чемпионат Италии может возобновить сезон после карантина матчем между "Аталантой", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, и "Сассуоло" – сообщает Sky Sport Italia. Ранее в Италии определились с датой возобновления футбольного сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Зарубежные СМИ сообщили, что Серию А перезапустят 20 июня.

Однако источник утверждает, что игра в Бергамо пройдет уже 19 июня и станет первой после паузы. Указано, что такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой — против "Брешии" (3:0).

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Отмечается, что матчи Кубка Италии возобновятся еще раньше. Планируется провести поединки полуфинала национального Кубка 13 июня. Напомним, еще в марте были сыграны первые матчи 1/2 финала "Наполи" – "Интер" (1:0) и "Милан" – "Ювентус" (1:1).

Как мы писали ранее, в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Однако при обязательном тестировании два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов.

Смотрите, как "Аталанта" в Италии переиграла "Лечче"

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возобновление дата чемпионат Италии Сассуоло Аталанта

Источник: Sky Sports

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