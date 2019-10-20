Украинец, поднявший на уши всю Россию, снова забил в Бельгии

Гол в ворота сборной Роналду воодушевил украинца на забитый мяч за клуб

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил 11-й гол в сезоне на клубном уровне. Форвард сборной Украины отметился в матче 11-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена", а его команда одержала победу со счетом 2:0.

Яремчук забил седьмой гол в чемпионате страны, еще четыре мяча у него в Лиге Европы. Добавим, что в составе сборной в текущем сезоне забил два гола, в том числе в памятном матче против Португалии (2:1) в отборе на Евро-2020. А в целом на его счету уже четыре гола за национальную команду.

"Гент" после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на шесть очков от лидера, но имеет матч в запасе. Добавим, что в матче против "Васланд-Беверена" в стартовом составе вышли Романчук и Игорь Пластун, а еще один украинец Роман Безус появился на поле в конце второго тайма.

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Напомним, Роман Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев в победном для Украины поединке отбора Евро-2020, попросил спокойно отнестись к выигрышу у действующих чемпионов Европы и их мегазвезды Криштиану Роналду.

Роман Яремчук. Фото – Facebook

"Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – отметил после победы над Роналду Яремчук, чем довел многих россиян до бешенства.

После этого бывший футболист сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", назвал "футболистиком" игрока сборной Украины и продолжил оскорбления.

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