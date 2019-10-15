Украинец претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы

Игрок сборной Украины входит в число лучших игроков своей возрастной категории

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде в "Вальядолиде", претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Украинец вошел в 20-ку претендентов на премию Golden Boy 2019. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.

Минувшим летом Лунин вместе с молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. По итогам турнира украинец был признан лучшим вратарем мундиаля.

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Полностью весь список из 20-ти претендентов выглядит следующим образом:

Андрей Лунин ("Вальядолид", Украина)

Маттейс де Лигт ("Ювентус", Голландия)

Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада)

Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)

Ансу Фати ("Барселона", Испания)

Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия)

Маттео Гендузи ("Арсенал", Франция)

Эрлинг Холанд ("Зальцбург", Норвегия)

Кай Хавертц ("Байер", Германия)

Жоау Феликс ("Атлетико", Португалия)

Деян Йовелич ("Айнтрахт", Сербия)

Мойзе Кин ("Эвертон", Италия)

Ли Кан Ин ("Валенсия", Корея)

Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)

Мэйсон Маунт ("Челси", Англия)

Родриго ("Реал", Бразилия)

Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия)

Ферран Торрес ("Валенсия", Испания)

Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)

Николо Дзаньоло ("Рома", Италия)

Напомним, что вчера Лунин вместе с первой командой завоевал путевку на Евро-2020. Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Тем не мене, мы писали, почему сборной Украины важно обыграть Сербию в последнем матче отбора.

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