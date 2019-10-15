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Украинец претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы

15 октября, 15:32

Игрок сборной Украины входит в число лучших игроков своей возрастной категории

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде в "Вальядолиде", претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Украинец вошел в 20-ку претендентов на премию Golden Boy 2019. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.

Минувшим летом Лунин вместе с молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. По итогам турнира украинец был признан лучшим вратарем мундиаля.

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Полностью весь список из 20-ти претендентов выглядит следующим образом:

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Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!
Украина vs Роналду
  • Андрей Лунин ("Вальядолид", Украина)
  • Маттейс де Лигт ("Ювентус", Голландия)
  • Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада)
  • Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)
  • Ансу Фати ("Барселона", Испания)
  • Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
  • Маттео Гендузи ("Арсенал", Франция)
  • Эрлинг Холанд ("Зальцбург", Норвегия)
  • Кай Хавертц ("Байер", Германия)
  • Жоау Феликс ("Атлетико", Португалия)
  • Деян Йовелич ("Айнтрахт", Сербия)
  • Мойзе Кин ("Эвертон", Италия)
  • Ли Кан Ин ("Валенсия", Корея)
  • Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)
  • Мэйсон Маунт ("Челси", Англия)
  • Родриго ("Реал", Бразилия)
  • Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия)
  • Ферран Торрес ("Валенсия", Испания)
  • Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
  • Николо Дзаньоло ("Рома", Италия)

Напомним, что вчера Лунин вместе с первой командой завоевал путевку на Евро-2020. Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Тем не мене, мы писали, почему сборной Украины важно обыграть Сербию в последнем матче отбора.

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футбол Golden Boy Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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