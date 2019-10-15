Украинец претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде в "Вальядолиде", претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Украинец вошел в 20-ку претендентов на премию Golden Boy 2019. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.
Минувшим летом Лунин вместе с молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. По итогам турнира украинец был признан лучшим вратарем мундиаля.
Полностью весь список из 20-ти претендентов выглядит следующим образом:
- Андрей Лунин ("Вальядолид", Украина)
- Маттейс де Лигт ("Ювентус", Голландия)
- Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада)
- Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)
- Ансу Фати ("Барселона", Испания)
- Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
- Маттео Гендузи ("Арсенал", Франция)
- Эрлинг Холанд ("Зальцбург", Норвегия)
- Кай Хавертц ("Байер", Германия)
- Жоау Феликс ("Атлетико", Португалия)
- Деян Йовелич ("Айнтрахт", Сербия)
- Мойзе Кин ("Эвертон", Италия)
- Ли Кан Ин ("Валенсия", Корея)
- Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)
- Мэйсон Маунт ("Челси", Англия)
- Родриго ("Реал", Бразилия)
- Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия)
- Ферран Торрес ("Валенсия", Испания)
- Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
- Николо Дзаньоло ("Рома", Италия)
Напомним, что вчера Лунин вместе с первой командой завоевал путевку на Евро-2020. Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Тем не мене, мы писали, почему сборной Украины важно обыграть Сербию в последнем матче отбора.
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