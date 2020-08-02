Украинец с чемпионом Бельгии сенсационно проиграл финал Кубка страны

Защитник Эдуард Соболь отыграл за "Брюгге" 72 минуты против "Антверпена"

Национальные соревнования в некоторых странах, которые завершили сезон из-за коронавируса досрочно, порой возобновляются матчами на Кубок или Суперкубок страны. Так, например, "Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок лиги и Кубок Франции. Подобным образом поступили и в Бельгии.

Реклама

В субботу вечером первым матчем после длительной паузы стал финал Кубка между "Брюгге" и "Антверпеном". Напомним, в Бельгии чемпионат завершили досрочно, "Брюгге" Соболя – с "золотом", а Яремчук и компания – в Лиге чемпионов. "Антверпен" по итогам чемпионата занял четвертое место.

Однозначным фаворитом финального поединка считался "Брюгге", однако победу на нейтральном поле в Брюсселе одержал андердог со счетом 1:0. Единственный мяч израильтянин Лиор Рафаэлов забил на 25-й минуте, принеся трофей "Антверпену". Украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 72 минуты, заработав во втором тайме желтую карточку. Смотрите обзор поединка.

Реклама

Читайте также: все чемпионы и неудачники коронавирусного сезона в ТОП-20 сильнейших лиг.

Смотрите, как Эдуард зарабатывал красную карточку в форме "Зари" в чемпионате Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама