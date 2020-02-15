Украинец Шахов помог "Лечче" обыграть аутсайдера чемпионата Италии

Лечче / Фото: Reuters

В матче чемпионата Италии "Лечче" обыграл занимающий последнее место СПАЛ и оторвался от зоны вылета на шесть очков. В поединке 24-го тура на поле вышел украинец Евгений Шахов. Полузащитник начал матч в запасе, но уже на 34-й минуте вышел на замену вместо получившего травму Фалько

"Лечче" — СПАЛ. Обзор матча:

С украинцем в составе "волки" сумели забить дважды. По голу в каждом из таймов. Соперник ответил лишь однажды – 2:1. На счету Евгения — желтая карточка, полученная уже в компенсированное время матча. После этого поединка "Лечче" набрал 25 очков и оторвался на шесть баллов от зоны вылета.

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"Лечче" – СПАЛ 2:1

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Голы: Манкозу, 41, с пенальти, Майер, 66 — Петанья, 47.

"Лечче": Вигорито — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони (Делль'Орко, 85) — Майер, Дейола, Барак — Манкозу (Пас, 79) — Фалько (Шахов, 34), Лападула.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Вальдифиори, Миссироли (Стрефецца, 72), Валоти — Кастро (Флоккари, 86) — Петанья, Ди Франческо.

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