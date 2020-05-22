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Украинец снова попал в список худших покупок Гвардиолы

22 мая, 11:07

Александр Трикиша

Половина неудачных трансферов Гвардиолы пришлась на период в "Барселоне"

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых неудачных трансферов в карьере известного испанского тренера Хосепа Гвардиолы. Испанец ранее работал в "Барселоне" и "Баварии", а сейчас возглавляет "Манчестер Сити". На первом месте разочарований находится трансфер Златана Ибрагимовича в "Барселону". В 2009 году "Интер" получил 62,5 миллиона фунтов. В топ-3 также вошли переходы белоруса Александра Глеба и нашего Дмитрия Чигринского. Ранее мы писали, что украинского футболиста включили в сборную худших партнеров Месси.

Недавно Marca включила Чигринского в символическую сборную из провальных трансферов "Барселоны" в XXI веке.

Далее расположились: Клаудио Браво, Нолито, Кейррисон, Мартин Касерес, Джон Стоунз, Ян Кирхофф и Данилу. Отметим, что половина неудачных трансферов пришлась на "Барселону".

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Некоторое время назад экс-игрок испанского гранда Тьерри Анри рассказал, почему Гвардиола невзлюбил Чигринского в "Барселоне". Оказывается, диагональные передачи не вписывались в модель игры тренера каталонцев.

Смотрите, как "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы обыгрывал "Реал" в Лиге чемпионов:

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футбол Хосеп Гвардиола Златан Ибрагимович Дмитрий Чигринский Александр Глеб

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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