Украинец среди 11 лучших игроков отбора Евро-2020: Пятов попал в команду со Стерлингом и Рамосом

Сербия - Украина - 2:2. Пятов в игре / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вошел в символическую сборную квалификации Евро-2020. В отборе голкипер "сине-желтых" провел 8 матчей и пропустил 4 гола. Ранее мы сообщили, когда начало и где смотреть трансляцию Жеребьевка Евро-2020, после которой Украина узнает соперников по чемпионату Европы.

Помимо Пятова, в символическую сборную попали:

Защитники: Сигурдссон (Исландия), Демирал (Турция), Рамос (Испания)

Полузащитники: Коусолос (Кипр), Захави (Израиль), Вейналдум (Нидерланды), Силва (Португалия).

Нападающие: Депай (Нидерланды), Кейн (Англия), Стерлинг (Англия).

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Ранее мы сообщали, что перед жеребьевкой Евро-2020 Украину опустили в рейтинге ФИФА. После ничейного матча с сербами команда Андрея Шевченко переместилась с 22-й на 24-ю позицию. У подопечных Андрея Шевченко – 1537 очков. Над "сине-желтыми" – США и Уэльс Гарета Бейла. Под нами – Весесуэла и Австрия.

Также мы даваливсе расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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