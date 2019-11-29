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Украинец среди 11 лучших игроков отбора Евро-2020: Пятов попал в команду со Стерлингом и Рамосом

29 ноября, 14:37

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов оказался в компании Кейна, Стерлинга и Рамоса

Сербия - Украина - 2:2. Пятов в игре

Сербия - Украина - 2:2. Пятов в игре / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вошел в символическую сборную квалификации Евро-2020. В отборе голкипер "сине-желтых" провел 8 матчей и пропустил 4 гола. Ранее мы сообщили, когда начало и где смотреть трансляцию Жеребьевка Евро-2020, после которой Украина узнает соперников по чемпионату Европы.

Помимо Пятова, в символическую сборную попали:
Защитники: Сигурдссон (Исландия), Демирал (Турция), Рамос (Испания)
Полузащитники: Коусолос (Кипр), Захави (Израиль), Вейналдум (Нидерланды), Силва (Португалия).
Нападающие: Депай (Нидерланды), Кейн (Англия), Стерлинг (Англия).

Читайте также: Кто выиграет Евро-2020 – букмекеры оценили шансы сборной Украины

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Ранее мы сообщали, что перед жеребьевкой Евро-2020 Украину опустили в рейтинге ФИФА. После ничейного матча с сербами команда Андрея Шевченко переместилась с 22-й на 24-ю позицию. У подопечных Андрея Шевченко – 1537 очков. Над "сине-желтыми" – США и Уэльс Гарета Бейла. Под нами – Весесуэла и Австрия.

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Также мы даваливсе расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой.

Смотрите также, как в заключительном матче отбора сборная Украины вырвала ничью с Сербией – 2:2

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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вратарь Сборная Украины Андрей Пятов Евро-2020 квалификация Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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