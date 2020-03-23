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Украинец в одной лодке с Ибрагимовичем: Чигринский в сборной со шведом и Коутиньо

23 марта, 18:05

Елена Павлова

За украинского защитника в 2009 году "Барселона" отдала 25 млн евро

Авторитетное испанское издание Marca составило символическую сборную из провальных трансферов "Барселоны" в XXI веке. В нее вошли украинский защитник Дмитрий Чигринский, который перебрался на "Камп-Ноу" из донецкого "Шахтера", бразильская звезда "Баварии" Филиппе Коутиньо и даже шведский нападающий Златан Ибрагимович. Ранее Чигринский рассказал о вражде Ибрагимовича и Гвардиолы.

Издание отмечает, что при составлении символической сборной учитывались уплаченные за футболистов деньги, их репутация и ожидания от трансфера игроков. За Чигринского в 2009 году "Барса" отдала 25 млн евро, а он сыграл всего 12 матчей. Ибра был куплен каталонцами в июле 2009 года за 69,5 миллионов евро и провел в команде только один сезон, забив 22 гола и отдав 13 ассистов в 46 матчах. После чего он был продан "Милану".

Дмитрий Чигринский

Дмитрий Чигринский / Фото: Barcelona FC

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Сборная от Marca:
Вратарь: Ришар Дютрюэль (Франция).
Защитники: Мартин Касерес (Уругвай), Дмитрий Чигринский (Украина), Томас Вермален (Бельгия), Ерри Мина (Колумбия).
Полузащитники: Алекс Сонг (Камерун), Андре Гомеш (Португалия), Рикарду Куарежма (Португалия), Хуан Роман Рикельме (Аргентина), Филиппе Коутиньо (Бразилия).
Нападающий: Златан Ибрагимович (Швеция).

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"

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Барселона сборная трансферы Златан Ибрагимович Дмитрий Чигринский Филиппе Коутиньо

Источник: Marca

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