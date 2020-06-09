Украинец – в самом дорогом составе Англии: у кого в Премьер-лиге наиболее "зеленый" возраст

Клуб украинского полузащитника Александра Зинченко "Манчестер Сити" занял первое место в рейтинге самых дорогих составов среди команд английской Премьер-лиги по данным Give me Sport. Рыночная стоимость всех игроков "горожан" составляет 927 миллионов фунтов при среднем возрасте состава в 26,4 года. Средняя цена одного футболиста "Сити" – 33 миллиона. Ранее мы давали новый рейтинг самых дорогих клубов Европы.

Полный рейтинг

"Манчестер Сити" — 927 млн фунтов (26,4 года, 33 млн) "Ливерпуль" — 881 млн. (27,2 и 30 млн) "Тоттенхэм" — 642 млн (25,7 и 22 млн) "Челси" — 614 млн (26,3 и 21 млн) "Манчестер Юнайтед" — 583 млн (25,8 и 20 млн) "Арсенал" — 514 млн (25,5 и 19 млн) "Эвертон" — 375 млн (27,5 и 12 млн) "Лестер Сити" — 367 млн (27,1 и 13 млн) "Вест Хэм Юнайтед" — 268,6 млн (28,2 и 9,6 млн) "Вулверхэмптон" — 268,2 (25,7 и 9,9 млн)

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Разрыв между первой шестеркой и остальными оказался огромен, в то время как именно "Арсенал" на самом деле может похвастать самым молодым составом в лиге со средним возрастом всего 25,5 года. Одним из самых больших сюрпризов в этом списке является рейтинг "Тоттенхэма" – команда из северного Лондона довольно неожиданно занимает третье место с отрывом от "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Также мы сообщали топ-3 трансфера в истории Премьер-лиги. Лучшим стал "Король Эрик", купленный "Манчестер Юнайтед".

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