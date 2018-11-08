Украинец в составе "МанСити" Зинченко: "Игра против "Шахтера" была для меня особенной"

Украинец в составе чемпионов Англии Александр Зинченко прокомментировал игру "Манчестер Сити" с "Шахтером" в 4 туре Лиге чемпионов. Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут поединка, в котором "МанСити" победил со счетом 6:0.

- Приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом, но я буду желать "Шахтеру" все наилучшего. Такой счет? Это футбол. Хорошо сыграла наша линия атаки, и реализация была на очень высоком уровне.

- Как игралось против Матвиенко?

- Было очень непросто. Он футболист "с головой" и все решения принимает очень быстро и он техничный, быстрый. Я его знаю с 13-ти лет, мы играем вместе. В сборной играть с ним всегда приятно, а против него – вдвойне.

- Что было на душе, когда узнал, что попал в стартовый состав против "Шахтера"?

- Это была моя мечта с тех пор, когда я ушел из "Шахтера". Было непросто настроиться на эту игру, для меня она была особенная. После матча я поддержал ребят, потому что шансы еще есть. Я желаю им успехов.

- Как оцениваешь свои шансы в "Манчестер Сити"?

- Пока я буду чувствовать доверие со стороны тренерского штаба, я буду играть здесь. Все зависит от меня, труд всегда оплачивается. Если каждый день упорно работать – успех неизбежен. Посмотрим, что будет в будущем, никогда не знаешь, что будет завтра, – сказал футболист.

Ранее тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "МанСити" и шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

А тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что первый пенальти в ворота "Шахтера" был ошибочным, а также похвалил игру Александра Зинченко.