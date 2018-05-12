Украинец Владлен Юрченко летом покинет "Байер"

В текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах

Украинский полузащитник немецкого "Байера" Владлен Юрченко летом станет свободным агентом. Об этом сообщает официальный сайт леверкузенского клуба. Кроме Юрченко "Байер" расстанется со Штефаном Кисслингом и Марлоном Фрейем.

Владлен Юрченко пополнил "Байер" еще в 2014 году, но за четыре года провел всего 18 матчей, в которых забил три гола. Украинцу помешали раскрыться в Германии частые травмы. В текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах, и только 4 раза попадал в заявку на игру.

В одном из интервью Юрченко рассказывал, что не понимает, почему тренерский штаб на него не рассчитывает, хотя в предсезонных играх он всегда проявлял себя и отличался забитыми голами. Отметим, что Юрченко вызывался Андреем Шевченко в расположение сборной Украины, но за национальную команду пока не дебютировал.

Ранее мы писали, что для Андрей Ярмоленко больше не сыграет за дортмундскую "Боруссию" в текущем сезоне. Украинец не поехал с командой на заключительный матч чемпионата Германии против "Хоффенхайма".

А Евгений Коноплянка завоевал серебряные медали чемпионата Германии в составе "Шальке". В последних матчах наш футболист забил два гола, сделал одну результативную передачу и заработал пенальти.