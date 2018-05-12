Украинец Владлен Юрченко летом покинет "Байер"

Сегодня, 11:36

В текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах

Владлен Юрченко. Фото bayer04.de
Владлен Юрченко. Фото bayer04.de

Украинский полузащитник немецкого "Байера" Владлен Юрченко летом станет свободным агентом. Об этом сообщает официальный сайт леверкузенского клуба. Кроме Юрченко "Байер" расстанется со Штефаном Кисслингом и Марлоном Фрейем.

Владлен Юрченко пополнил "Байер" еще в 2014 году, но за четыре года провел всего 18 матчей, в которых забил три гола. Украинцу помешали раскрыться в Германии частые травмы. В текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах, и только 4 раза попадал в заявку на игру.

В одном из интервью Юрченко рассказывал, что не понимает, почему тренерский штаб на него не рассчитывает, хотя в предсезонных играх он всегда проявлял себя и отличался забитыми голами. Отметим, что Юрченко вызывался Андреем Шевченко в расположение сборной Украины, но за национальную команду пока не дебютировал.

Ранее мы писали, что для Андрей Ярмоленко больше не сыграет за дортмундскую "Боруссию" в текущем сезоне. Украинец не поехал с командой на заключительный матч чемпионата Германии против "Хоффенхайма".

А Евгений Коноплянка завоевал серебряные медали чемпионата Германии в составе "Шальке". В последних матчах наш футболист забил два гола, сделал одну результативную передачу и заработал пенальти.
футбол, чемпионат Германии, Байер, Владлен Юрченко

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Источники:

Сегодня|Спорт, ua-football

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