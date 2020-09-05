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Украинец вместо украинца: белорусский "Шахтер" назначил нового главного тренера

5 сентября, 22:24

Олег Люлька Олег Люлька

На посту наставника солигорской команды Юрия Вернидуба, подавшего ранее в отставку, сменил Роман Григорчук

Лидер чемпионата Беларуси по футболу солигорский "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды экс-наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука. Он сменил на этом посту другого украинца Юрия Вернидуба, подавшего в отставку неделю назад.

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Напомним, по официальной версии, Вернидуб ушел в связи с семейными обстоятельствами. По неофициальным же данным, из-за конфликта со спортдиректором солигорского клуба Александром Рехвиашвили по поводу трансферной политики. При этом фактором, ускорившим отставку Вернидуба, стал вылет "Шахтера" из Лиги Европы от селян из Молдовы.

Отметим, что последним местом работы Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года. В минувшем сезоне 55-летний украинец привел этот клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.

Роман Григорчук

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

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Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

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В тренерский штаб Романа Григорчука в солигорском "Шахтере" вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).

Интересно, что накануне назначения Григорчука Вернидуб лестно высказался о своем преемнике, заявив: "Это прекрасный специалист, сильный тренер, добивался хороших результатов с командами, в которых работал. Если он придет, это будет плюс".

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тренер назначения Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси Роман Григорчук Шахтер Солигорск
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