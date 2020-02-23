Украинец Воронин выиграл "Кубок легенд" в Москве, забив в скандальном финале россиянам

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин стал победителем мини-футбольного турнира Кубок легенд в Москве для звезд прошлого, которые старше 35 лет. В финальном матче на Малой спортивной арене "Лужники" Сборная звезд, за которую выступал Воронин, обыграла сборную России со счетом 6:5.

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Финальный поединок турнира завершился большим скандалом. Матч закончился по сирене, которую в итоге выключили, со счетом 6:5 в пользу Сборной звезд. Сборная России, тем не менее, продолжила играть и забила гол, после чего судья показал на центр поля. Сборная звезд стала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.

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Счет в матче открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество Сборной звезд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счете Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довел отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвертый гол у звезд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 4:4.

Во втором тайме украинец Андрей Воронин вывел Сборную звезд вперед, но Колодин вновь сравнял счет, оформив хет-трик. Автором победного мяча для Сборной звезд стал хорват Олич.

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Кубок легенд-2020

Сборная звезд мира – Россия – 6:5 (4:4)

Голы: Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин – Колодин (3), Аленичев, Головской

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