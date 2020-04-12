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Украинец вошел в странный рейтинг худших чемпионов Англии

12 апреля, 15:52

Александр Трикиша

В Британии считают, что Лужный незаслуженно получил золотую медаль Ппемьер-лиги

В Британии составили странный рейтинг игроков, которые в наибольшей степени не заслужили носить титул победителя английской Премьер-лиги. Издание The Daily Star включило в рейтинг "худших чемпионов АПЛ" восьмерых футболистов, в том числе и бывшего капитана киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Лужного, который выступал за лондонский "Арсенал" с 1999 по 2003 год.

Список "худших чемпионов АПЛ":

Ричи Де Лает ("Лестер"-2015/16), Олег Лужный ("Арсенал"-2001/02), Габриэль Обертан ("МЮ"-2010/11), Киран Ричардсон ("МЮ"-2006/07), Паскаль Сиган ("Арсенал"-2003/04), Алексей Смертин ("Челси"-2004/05), Игорь Степановс ("Арсенал"-2001/02) и Ронни Уолворк ("МЮ"-2000/01).

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Олег Лужный

Олег Лужный / Фото: Getty Images

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Лужный провел 110 матчей за лондонский клуб, в том числе 18 – в чемпионском сезоне. Трижды украинец становился серебряным призером Премьер-лиги, дважды выигрывал Кубок Англии и доходил до финала Кубка УЕФА.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко стал вторым украинцем в истории, кто заработал красную карточку в Премьер-лиге. Украинский защитник получил красную карточку в матче "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма" и повторил "достижение" Олега Лужного.

Смотрите, как "Арсенал" играет в еврокукбках:

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Олег Лужный

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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