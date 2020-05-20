Украинец Зинченко из "МанСити" перепутал звездного футболиста сборной Германии с водителем автобуса

Лерой Сане за время карантина набрал лишний вес и собрался в "Баварию"

Забавный эпизод произошел на базе "Манчестер Сити" после возобновления занятий команды. Как известно, вчера клубы самого сильного чемпионата в мире вернулись к тренировкам. Правда, пока что футболисты занимаются малыми группами.

В то же время возникли проблемы. Мы писали, что возвращение Премьер-лиги – на грани срыва: первый английский клуб отказался тренироваться из-за коронавируса.Однако у "Манчестер Сити" – все в порядке. Об этом рассказал украинец в составе "горожан" Александр Зинченко. Также парень упомянул о забавном эпизоде с немецким одноклубником Лероем Сане:

"Когда я уезжал, увидел Лероя. Сначала я его не узнал, подумал, что это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "траванул" за "Баварию" – он ушел от разговора. Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограммов".

К слову, недавно "Бавария" договорилась с молодым талантом "Манчестер Сити", который ссорился с Гвардиолой.

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