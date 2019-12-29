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Украинец Зинченко помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд" в чемпионате Англии

29 декабря, 22:01

Игрок нашей сборной провел на поле все 90 минут

Украинец играл на левом фланге обороны "горожан"

Украинец играл на левом фланге обороны "горожан" / Фото: Reuters

В эти выходные в Английской премьер-лиге сыграли 20-й тур – первый во втором круге. В последнем матче воскресенья "Манчестер Сити" принимал на "Этихаде" середняков из "Шеффилд Юнайтед". Ранее сегодня, как мы сообщали, "Челси" обыграл "Арсенал" в лондонском дерби.

"Горожане" вышли на домашний матч после обидного позавчерашнего поражения 2:3 "Вулверхэмптону". В той встрече конкурент украинца Александра Зинченко за место на левом фланге обороны француз Бенжамен Менди "привез" гол в свои ворота. Так что логичным шагом Хосепа Гвардиолы оказалось появление Зины в стартовом составе.

В итоге 23-летний Александр отыграл весь матч, сосредоточившись преимущественно на защитных действиях и подыгрыше партнерам. Лишь раз запомнилась его передача с фланга, но Рияд Марез до мяча немного не дотянулся.

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А успеха "МанСити" удалось добиться лишь после перерыва – за счет мастерства своих исполнителей атакующей линии. На 54-й минуте счет открыл аргентинец Серхио Агуэро.

А удвоили его хозяева на 83-й минуте, когда "Шеффилд" пошел отыгрываться и пропустил контатаку. Усилия партнеров завершил бельгиец Кевин де Брюйне – 2:0.

"Манчестер Сити" набрал три очка и, находясь на третьем месте, снова приблизился к "Лестеру" на расстояние одного пункта.

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