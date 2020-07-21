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Украинец Зинченко поучаствовал в разгроме "Уотфорда" в чемпионате Англии

21 июля, 22:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Манчестер Сити" забил четыре "сухих" мяча аутсайдеру, Александр вышел на замену

Во вторник в английской Премьер-лиге проходят еще два матча 37-го, предпоследнего тура сезона 2019/2020. В первом из них "Манчестер Сити", который твердо занял второе место, встречался на выезде с одним из аутсайдеров – "Уотфордом". Кстати, на днях появилось фото новой формы "Манчестер Сити".

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Хозяева продержались только полчаса, а затем пропустили четыре мяча. В первом тайме дубль оформил Рахим Стерлинг: на 31-й минуте он забил мяч с игры, а на 40-й взялся бить пенальти. Переиграть опытного Бена Фостера у вингера сборной Англии не вышло, но он был первым на добивании.

А на 63-й и 66-й минутах Фил Фоден и защитник Эмерик Ляпорт ударами с близкой дистанции установили на табло окончательные цифры – 0:4. Украинец Александр Зинченко появился на поле на 64-й минуте вместо Кайла Уокера.

На последних секундах Габриэл Жезус еще раз отправил мяч в сетку "Уотфорда", но гол отменили из-за офсайда. Хозяева остались на 17-м месте и по-прежнему на три очка опережают "Астон Виллу", которая находится уже в зоне вылета.

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Ранее Зинченко привез гол в свои ворота в матче "Манчестер Сити" – "Борнмут".

Смотрите, как "МанСити" обыгрывал "Реал" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

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футбол чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко Уотфорд Эмерик Ляпорт

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