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Украинки по пенальти проиграли россиянкам в матче за "бронзу" чемпионата Европы по футзалу

Сегодня, 20:35

Украинские футболистки смогли отыграться с 0:2, но в серии пенальти проиграли россиянкам и остались без медалей

Украина проиграла России в матче за "бронзу" чемпионата Европы
Украина проиграла России в матче за "бронзу" чемпионата Европы.
Украинки по пенальти проиграли россиянкам в матче за "бронзу" чемпионата Европы по футзалу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9a8/31b/5c69a831bae0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9a8/31b/5c69a831bae0f.jpg Футбол Украинские футболистки смогли отыграться с 0:2, но в серии пенальти проиграли россиянкам и остались без медалей

Женская сборная Украины по футзалу в серии пенальти проиграла команде России в матче за третье место на первом в истории чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Португалии. Основное время встречи, прошедшей в воскресенье в Порту, завершилось со счетом 2:2. По ходу поединка наши футболистки проигрывали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет и перевести игру в серию пенальти. У команды Украины голы забили Снежана Воловенко (18) и Юлия Титова (29), а в составе российской сборной отличились Дина Данилова (9-я минута) и Виктория Лебедева (15). В серии пенальти точнее были россиянки – 3:2.

В финале турнира позднее сыграют команды Испании и Португалии. Ранее в полуфиналах украинки проиграли футболисткам из Португалии со счетом 1:5, а россиянки уступили испанкам 0:5.

Напомним, что несколько лет назад женская сборная России по футзалу провела два товарищескимх матча в Иране с местной национальной командой. Необычность этих поединков была в том, что россиянки играли в хиджабе. Поединки завершились со счетом 3:3 и 5:3 в пользу России.

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Тег женский футбол, мини-футбол

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Сегодня|Спорт

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