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"Украинская кошка" – в действии: Лунин в шикарном прыжке отбил пенальти

18 июня, 09:58

Олег Люлька Олег Люлька

Невероятный сейв украинца не помог его "Овьедо" победить. Команда Лунина, ведя 2:0, сыграла с "Депортиво" вничью 2:2

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", парировал пенальти в домашнем матче 33-го тура Сегунды против "Депортиво". На 37-й минуте, при счете 1:0 в пользу "Овьедо", Лунин отбил удар Чолака с 11-метровой отметки, в эффектном кошачьем прыжке достав мяч в левом от себя углу. Напомним, в предыдущем туре суперсейв Лунина спас для "Овьедо" очко в игре против "Понферрадины".

Правда, довести удачно складывавшийся для себя матч до победы "Овьедо" не сумел. К 45-й минуте команда Андрея Лунина вела 2:0, однако в оставшееся время растеряла преимущество, и поединок с "Депортиво" завершился вничью 2:2. Таким образом Лунин и его "Овьедо" остались в зоне вылета.

Андрей Лунин

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Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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РанееЛунин признался в желании получить самую сложную работу в мире.Лучший голкипер молодежного ЧМ-2019 считает, что нет ничего труднее, чем быть первым номером в "Реале".

Также мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду- наставнику "Реала" важно, чтобы украинец получал игровую практику.

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Смотрите сейвы Лунина на тренировке

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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вратарь пенальти Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

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