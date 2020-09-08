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Украинская молодежка отомстила Финляндии в отборе на Евро и поднялась в таблице

8 сентября, 22:26

Елена Павлова Елена Павлова

Команда Руслана Ротаня захватила инициативу с первых минут матча в Хельсинки

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021 (U-21) выиграла у Финляндии. Подопечные Руслана Ротаня решили судьбу поединка в Хельсинки еще в первом тайме – 2:0. Ранее украинская "молодежка" в квалификации Евро упустила победу в Дании на 95-й минуте.

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Матч отбора против команды Финляндии для сборной Украины был принципиальный по двум причинам. Во-первых, "сине-желтые" хотели взять реванш за домашнее поражение, а во-вторых, победа в Хельсинки могла вывести их на третье место в турнирной таблице своей группы.

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С первых минут гости обозначили свое преимущество. Опасно бил Сикан, затем Топалов. Финны до ворот украинский команды доходили крайне редко. А уже в середине тайма преимущество нашей сборной воплотилось в гол Конопля – 0:1. Хозяева немного активизировались, но защита "сине-желтых" работала без сбоев. К тому же в компенсированное время гости снова поразили цель. После фланговой передачи Дубинчака на опережение сыграл Сикан – 0:2.

Молодежная сборная Украины
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Молодежная сборная Украины / Фото: УАФ

В начале второго тайма соперники обменялись опасными моментами. Сначала Яаскеляйнен отразил удар Булеца, а чуть позже Сойсало не смог переиграть Трубина в ближнем бою. На 77-й минуте украинцы могли довести счет до разгромного, но Цитаишвили, разобравшись с защитой, не смог пробить вратаря финнов. У хозяев был шанс на 86-й минуте: гости подарили мяч Валакари, но Трубин выиграл дуэль у финского полузащитника.

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Финляндия — Украина — 0:2
Голы: Конопля (22), Сикан (45+2).
Финляндия: Яаскеляйнен, Тихи (Хювяринен, 67), Хальме, Вайнионпяя, Лингман (Мяенпяя, 67), Оксанен, Валакари, Мяэнпяя (Атакайи, 46), Сойсало, Юлятупа (Ассехнун, 46), Кельман (Ставицки, 70).
Украина: Трубин, Конопля, Забарный Чеберко, Дубинчак (Корниенко, 63), Батагов (Чех, 88), Бондаренко, Булеца, Лунев (Цитаишвили, 63), Топалов (Назаренко, 63), Сикан.

Теперь 9 октября Украина примет Румынию, которая идет на втором месте и опережает команду Ротаня на 9 очков. Правда, у "сине-желтых" есть игра в запасе.

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Смотрите, как в прошлом году украинцы проиграли датчанам на своем поле:

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Источник: Украинская ассоциация футбола

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