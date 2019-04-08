Украинская пирамида: в лагере Усика уже "победили" Такама и запланировали "вишенку" с Джошуа

Промоутер Усика заявил, что поединок Александра с британским обидчиком Владимира Кличко неизбежен

Усик - Такам. Фото: Twitter

Украинская пирамида: в лагере Усика уже "победили" Такама и запланировали "вишенку" с Джошуа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/845/3c7/5ca8453c702e2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/845/3c7/5ca8453c702e2.png 2019-04-08T14:46:00+03:00 Футбол Промоутер Усика заявил, что поединок Александра с британским обидчиком Владимира Кличко неизбежен

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBC/IBF/WBO в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк заявил, что бой украинца и британского чемпиона Энтони Джошуа, ранее нокаутировавшего Владимра Кличко, необратим.

"То, что Усик станет обязательным претендентом - это не пиар и не простые высказывания Эдди Хирна (сопромоутера украинца и промоутера Джошуа). Это правила WBO, которые подтвердил президент - четыре дня назад с ним общался. Усик побеждает Такама, потом официально оставляет титул WBO и получает обязательную позицию претендента в супертяжелом весе. А кто там чемпион? Джошуа. Значит, Усик станет официальным претендентом на бой с Джошуа. С момента, когда Усик станет официальным претендентом, бой Усик - Джошуа необратим и неизбежен. Будут ли промежуточные поединки? Возможно. Но все это будет направлено на построение пирамиды, вершиной которой будет вишенка - Усик и Джошуа", – заявил Александр Красюк в комментарии VideoBoxing.

Как сообщалось ранее, названа официальная дата первого боя Усика в новом весе. Свой путь в хэвивейте Александр начнет 25 мая в поединке против африканца Карлоса Такама. Он состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Болельщики в Великобритании уже приценились к шансам своих звезд в потенциальных противостояниях с Усиком: "У Джошуа ужасное движение в ринге. Сопернику с такой плохой маневренностью Усик просто не позволит в себя попасть. Если кто и достанет украинца, так это Фьюри".

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