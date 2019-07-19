Украинская Премьер-лига утвердила формат чемпионата со следующего сезона
Клубы УПЛ переголосовали за расширение до 14 команд
Украинская Премьер-лига пересмотрела решение по поводу расширения чемпионата в ближайшие два года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Представители клубов УПЛ на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата в сезоне 2020/21 до 14 клубов. Затем в следующем сезоне турнир может быть расширен до 16 участников.
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины.
Таким образом, из Первой лиги по итогам сезона 2019/20 в элитный дивизион напрямую выйдут команды, занявшие первые два места. Между 12-й командой УПЛ и третьим местом Первой лиги будут проведены два матча плей-офф. Изначально планировалось, что резкое расширение турнира состоится только в сезоне-2021/22, когда количество команд увеличится до 16-ти.
Украинская Премьер-лига существует в формате 12 клубов с 2016 года, когда произошло сокращение на двух участников. Команды проводят два круга, после чего формируются две "шестерки". Первая борется за титул и зону еврокубков, а вторая – за выживание.
Также добавим, что утверждены даты и время первых двух туров чемпионата Украины. В первом матче сезона между собой сыграют "Заря" и "Ворскла".
Кроме того, "Александрии" запретили играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Теперь клуб вынужден искать новое пристанище для еврокубковых матчей.
Смотрите поединок чемпионата Украины между "Александрией" и "Динамо":
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