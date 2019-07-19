Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украинская Премьер-лига утвердила формат чемпионата со следующего сезона

19 июля, 21:10

Клубы УПЛ переголосовали за расширение до 14 команд

Украинская Премьер-лига пересмотрела решение по поводу расширения чемпионата в ближайшие два года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Представители клубов УПЛ на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата в сезоне 2020/21 до 14 клубов. Затем в следующем сезоне турнир может быть расширен до 16 участников.

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины.

Таким образом, из Первой лиги по итогам сезона 2019/20 в элитный дивизион напрямую выйдут команды, занявшие первые два места. Между 12-й командой УПЛ и третьим местом Первой лиги будут проведены два матча плей-офф. Изначально планировалось, что резкое расширение турнира состоится только в сезоне-2021/22, когда количество команд увеличится до 16-ти.

Украинская Премьер-лига существует в формате 12 клубов с 2016 года, когда произошло сокращение на двух участников. Команды проводят два круга, после чего формируются две "шестерки". Первая борется за титул и зону еврокубков, а вторая – за выживание.

Также добавим, что утверждены даты и время первых двух туров чемпионата Украины. В первом матче сезона между собой сыграют "Заря" и "Ворскла".

Кроме того, "Александрии" запретили играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Теперь клуб вынужден искать новое пристанище для еврокубковых матчей. 

Смотрите поединок чемпионата Украины между "Александрией" и "Динамо":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Украинская Премьер-лига утвердила формат чемпионата со следующего сезона". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодые игроки принесли победу "Шахтеру" над "Колосом"

Сегодня, 20:39

Команда Фернанду Каштру обыграла новичка Премьер-лиги

"Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу

Сегодня, 16:25

У "горняков" положительный баланс составляет 117 млн евро

Как определить, натуральный мед или нет?

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Американка покоряет Instagram: видео и фото красивой бегуньи

Генетики разработали новый метод борьбы с лишним весом

Как родить без боли – мечта каждой роженицы

Как поднять иммунитет ребенка в домашних условиях

Почему появляются мозоли? И как их избежать

Новая прививка от гриппа дает пожизненный иммунитет

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 15:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Вчера, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь