Украинские болельщики не смогут попасть на поединок Себрия – Украина

Украина - Сербия (5:0) на "Арене Львов" / Фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола сообщила, что на отборочный матч к Евро-2020 Сербия – Украина, билеты из квоты украинской ассоциации футбола реализовываться не будут. Ранее Шевченко рассказал, нужно ли уезжать нашим молодым футболистам в зарубежные чемпионаты.

Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между болельщиками Сербии и Украины.

Ранее Футбольный союз Сербии отказался от квоты на билеты на матч с Украиной во Львове.

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Отметим, что 17 ноября состоится ответный матч отбора ЕВРО-2020 между сборными Сербии и Украины. Заключительный поединок "сине-желтых" на групповом этапе квалификации пройдет в Белграде, на стадионе Райко Митич.

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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