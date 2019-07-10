Украинские футболисты заполонили Венгрию: теперь наших игроков там – на 8 миллионов евро

Очередным игроком из Украины в венгерской лиге стал принадлежащий "Шахтеру" Владислав Кулач

Владислав Кулач. Фото: Twitter

Миграция украинских футболистов в Венгрию продолжается. Сегодня стало известно, что украинский нападающий Владислав Кулач продолжит карьеру в венгерском "Гонведе", арендное соглашение рассчитано на один год. Отметим, что Кулач принадлежит "Шахтеру", но за первую команду "горняков" не сыграл ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. А всего, согласно данным этого ресурса, сейчас в Венгрии играет уже 26 украинцев общей стоимостью 8 миллионов евро.

Ранее 26-летний Владислав Кулач выступал на правах аренды за "Мариуполь", запорожский "Металлург", "Сталь", "Зарю", "Ворсклу", "Александрию", турецкий "Эскишехирспор". В 103 матчах, проведенных в украинской Прмеьер-лиге, на его счету 20 голов.

Смотрите, как Кулач забивал за "Ворсклу"

Интересно, что в прошлом чемпионате Венгрии "Гонвед", ряды которого пополнил Владислав Кулач, занял четвертое место, получив право участвовать в квалификации Лиги Европы.

Смотрите, как Кулач исполняет гимн "Ливерпуля"

Как сообщалось ранее, опальный футболист сборной Украины подписал контракт с "МОЛ-Види", а оказался в "Фехерваре". Венгерский клуб вингера Ивана Петряка, заключив контракт с украинцем, тут же сменил название – уже в 18-й раз в своей истории.

Также мы писали, что чемпион Венгрии усилился игроком "Шахтера". Полузащитник дончан Александр Зубков перешел в "Ференцварош", где будет выступать на правах аренды под руководством Сергея Реброва.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские футболисты заполонили Венгрию: теперь наших игроков там – на 8 миллионов евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"