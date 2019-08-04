Украинские легионеры забили четыре гола в одном матче чемпионата Бельгии

Суперматч выдали украинские легионеры во втором туре чемпионата Бельгии. "Гент" на своем поле разгромил "Эйпен" – 6:1, четыре гола у хозяев забили украинцы. Уже на второй минуте счет открыл Игорь Пластун. Дублем отметился Роман Безус и еще один гол с пенальти забил Роман Яремчук.
Видео гола Пластуна
Видео первого гола Безуса
Видео гола Яремчука
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Видео второго гола Безуса
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Напомним, Яремчук здорово выступил в квалификации Лиги Европы. В первом поединке между "Гентом" и румынским "Вииторулом" Яремчук отметился двумя голами и двумя результативными передачами, а его клуб выиграл – 6:3. Забил украинец и в ответной встрече. "Гент" хоть и проиграл – 1:2, но по сумме двух матчей прошел в следующий раунд квалификации.
Напомним, в начале июня Яремчук забил первый гол за сборную Украины, поспособствовав феерическому разгрому сербов – 5:0. А затем единственный мяч в исполнении Романа принес сборной Украины три очка в матче с Люксембургом и уверенное лидерство в отборочной группе Евро-2020 перед осенней сессией.
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