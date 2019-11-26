Украинские судьи помогут определить участников плей-офф Лиги Европы в группе F

Сергей Бойко

Бригада украинских арбитров получила назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы в квартете F. В четверг в Португалии на встрече "Витория Гимарайнш" – "Стандард" (Бельгия) будут работать четверо наших судей. Пока же, напомним, во вторник и среду играют матчи Лиги чемпионов, и сегодня все внимание приковано к Англии, где донецкий "Шахтер" в 22:00 начнет поединок с "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция матча "МанСити" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.

А 28 ноября главным арбитром матча в португальской Витории назначен Сергей Бойко. Помогать ему на линиях будут Семен Шлончак и Виктор Матяш, а четвертым судьей отработает Евгений Арановский. Игра стартует в 22:00 по киевскому времени.

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Португальцы потеряли шансы на выход в плей-офф, но могут осложнить задачу бельгийцам. "Стандард" ведет заочную борьбу за второе место с немецким "Айнтрахтом".

N Команда И В Н П М О 1 АРСЕНАЛ 4 3 1 0 11-3 10 2 СТАНДАРД 4 2 0 2 5-7 6 3 АЙНТРАХТ 4 2 0 2 4-6 6 4 ГИМАРАЙНШ 4 0 1 3 3-7 1

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