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Украинские судьи помогут определить участников плей-офф Лиги Европы в группе F

26 ноября, 19:50

Сергей Бойко в Португалии возглавит бригаду арбитров матча Витория Гимарайнш - Стандард

Сергей Бойко

Сергей Бойко

Бригада украинских арбитров получила назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы в квартете F. В четверг в Португалии на встрече "Витория Гимарайнш" – "Стандард" (Бельгия) будут работать четверо наших судей. Пока же, напомним, во вторник и среду играют матчи Лиги чемпионов, и сегодня все внимание приковано к Англии, где донецкий "Шахтер" в 22:00 начнет поединок с "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция матча "МанСити" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.

А 28 ноября главным арбитром матча в португальской Витории назначен Сергей Бойко. Помогать ему на линиях будут Семен Шлончак и Виктор Матяш, а четвертым судьей отработает Евгений Арановский. Игра стартует в 22:00 по киевскому времени.

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Португальцы потеряли шансы на выход в плей-офф, но могут осложнить задачу бельгийцам. "Стандард" ведет заочную борьбу за второе место с немецким "Айнтрахтом".

NКомандаИВНПМО
1АРСЕНАЛ431011-310
2 СТАНДАРД42025-76
3 АЙНТРАХТ42024-66
4 ГИМАРАЙНШ40133-71

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футбол Лига Европы плей-офф Сергей Бойко Витория Гимарайнш

Источник: isport.ua

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