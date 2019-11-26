Украинские судьи помогут определить участников плей-офф Лиги Европы в группе F

Бригада украинских арбитров получила назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы в квартете F. В четверг в Португалии на встрече "Витория Гимарайнш" – "Стандард" (Бельгия) будут работать четверо наших судей. Пока же, напомним, во вторник и среду играют матчи Лиги чемпионов, и сегодня все внимание приковано к Англии, где донецкий "Шахтер" в 22:00 начнет поединок с "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция матча "МанСити" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.
А 28 ноября главным арбитром матча в португальской Витории назначен Сергей Бойко. Помогать ему на линиях будут Семен Шлончак и Виктор Матяш, а четвертым судьей отработает Евгений Арановский. Игра стартует в 22:00 по киевскому времени.
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Португальцы потеряли шансы на выход в плей-офф, но могут осложнить задачу бельгийцам. "Стандард" ведет заочную борьбу за второе место с немецким "Айнтрахтом".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АРСЕНАЛ
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|2
|СТАНДАРД
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|3
|АЙНТРАХТ
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|4
|ГИМАРАЙНШ
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
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