Украинские воины поздравили "Шахтер" с днем рождения и победами в чемпионате и Кубке

Сегодня, 16:50

Донецкий клуб в завершающемся сезоне выиграл все трофеи на внутренней арене


Донецкий "Шахтер" 24 мая отметил свой 82-й день рождения. Поздравления клубу с этим знаменательным днем, а также с победой в национальных турнирах поздравили украинские воины, охраняющие границы зоны ООС на востоке страны. Об этом на своей странице в Facebook написала Оксана Гнатишин.

"Донецк – это Украина! Как пограничники зоны ООС поздравили футбольный клуб "Шахтер" с днем рождения и победы в чемпионате и Кубке Украины.

Мне понравилась уверенность бойцов в том, что не далеко то время, когда будут проходит лучшие матчи на "Донбассе Арене" под украинским флагом. Кроме этого, военные подарили футболистам свой флаг и уменьшенную копию гигантского мяча, который стоит перед входом на "Донбасс Арену", – написала Гнатишин.

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В союзное время донецкие футболисты выиграли 4 Кубка и Суперкубок СССР. В современной эре "Шахтер" 11 раз оформил чемпионство, завоевал 12 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а в 2009-м – Кубок УЕФА. Всего в коллекции уже 37 трофеев.

Ранее в интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов подвел итоги сезона для "горняков": "Это один из лучших "Шахтеров" за всю историю".

Также президент "Шахтера" рассказал о тренере Паулу Фонсеке:"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду".
футбол, Шахтер Донецк, украинские военные

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Сегодня|Спорт

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