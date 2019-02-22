Украинским грандам грозит наказание от УЕФА по вине болельщиков

Решение по "Динамо" и "Шахтеру" будет вынесено 28 марта

Фанаты "Динамо" "зажгли" во время матча с "Олимпиакосом". Фото: AFP

Украинским грандам грозит наказание от УЕФА по вине болельщиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/057/df1/5c7057df1c739.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/057/df1/5c7057df1c739.jpg 2019-02-22T22:14:53+02:00 Футбол Решение по "Динамо" и "Шахтеру" будет вынесено 28 марта

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела против украинских клубов за неподлежащее поведение фанатов, сообщает официальный сайт УЕФА. "Динамо" обвиняется после матча с "Олимпиакосом" (1:0) на НСК "Олимпийский". В частности, УЕФА отмечает такие нарушения как использование пиротехники, бросание на поле предметов, выбегание на поле и блокировку лестничных проходов.

"Шахтер" также обвиняется в поведении фанатов в первом матче с "Айнтрахтом" (2:2) в Харькове. В частности, болельщики использовали пиротехнику и вывесили расистский баннер. Решения о наказании украинских клубов будут приняты 28-го марта.

Отметим, что несколько дней назад УЕФА не наказал "Олимпиакос" за российский флаг перед поединком с "Динамо" в Пирее. Флаг РФ вывесили на своей трибуне греческие фанаты, чтобы спровоцировать украинских болельщиков.

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

А вот еще один представитель Украины вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.

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