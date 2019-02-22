Украинским грандам грозит наказание от УЕФА по вине болельщиков
Решение по "Динамо" и "Шахтеру" будет вынесено 28 марта
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела против украинских клубов за неподлежащее поведение фанатов, сообщает официальный сайт УЕФА. "Динамо" обвиняется после матча с "Олимпиакосом" (1:0) на НСК "Олимпийский". В частности, УЕФА отмечает такие нарушения как использование пиротехники, бросание на поле предметов, выбегание на поле и блокировку лестничных проходов.
"Шахтер" также обвиняется в поведении фанатов в первом матче с "Айнтрахтом" (2:2) в Харькове. В частности, болельщики использовали пиротехнику и вывесили расистский баннер. Решения о наказании украинских клубов будут приняты 28-го марта.
Отметим, что несколько дней назад УЕФА не наказал "Олимпиакос" за российский флаг перед поединком с "Динамо" в Пирее. Флаг РФ вывесили на своей трибуне греческие фанаты, чтобы спровоцировать украинских болельщиков.
Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.
А вот еще один представитель Украины вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинским грандам грозит наказание от УЕФА по вине болельщиков". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Такие не берутся: УЕФА показал самый красивый гол недели в Лиге чемпионов
Победитель голосования отличился в матче против своей бывшей команды
Вратарь "Динамо" Денис Бойко вошел с сборную недели Лиги Европы
Украинский голкипер стал одним из героев ответной встречи против "Олимпиакоса"
Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя"
Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50
Клуб украинца Чигринского на два сезона отстранили от еврокубков
Наказание носит условный характер, зато клуб точно проведет два матча при пустых трибунах