Украинский арбитр задержан по подозрению в договорных матчах
Александра Соловьяна в наручниках вывели из Дома футбола
Арбитр Первой лиги Александр Соловьян сегодня был задержан правоохранительными органами в деле по организации проведения договорных матчей.
FootballHub опубликовал видео на своей странице в Twitter, где запечатлены кадры с задержанием арбитра. Соловьяна вывели из здания Дома футбола и посадили в машину.
Ексклюзивні кадри від @FootballHub_Ua— FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.
Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.
За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів pic.twitter.com/VVs2VZay39
Сегодня прошла спецоперация по задержанию организаторов договорных матчей в украинском футболе. По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было вовлечено более трех десятков футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Об этом заявил министр МВД Арсена Аваков.
Позже стали известны команды, против которых ведется следствие. Среди них полтавская "Ворскла" и луганская "Заря", которые по итогам чемпионата Украины завоевали право выступать в Лиге Европы.
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