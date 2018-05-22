Украинский арбитр задержан по подозрению в договорных матчах

Сегодня, 17:14

Александра Соловьяна в наручниках вывели из Дома футбола

Дом футбола
Дом футбола

Арбитр Первой лиги Александр Соловьян сегодня был задержан правоохранительными органами в деле по организации проведения договорных матчей.

FootballHub опубликовал видео на своей странице в Twitter, где запечатлены кадры с задержанием арбитра. Соловьяна вывели из здания Дома футбола и посадили в машину.

Сегодня прошла спецоперация по задержанию организаторов договорных матчей в украинском футболе. По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было вовлечено более трех десятков футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Об этом заявил министр МВД Арсена Аваков.

Позже стали известны команды, против которых ведется следствие. Среди них полтавская "Ворскла" и луганская "Заря", которые по итогам чемпионата Украины завоевали право выступать в Лиге Европы.
футбол, чемпионат Украины, арбитр, договорной матч

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Источник:

SportArena

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