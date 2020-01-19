Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Украинский "Буйвол" лег под нож: стало известно, на какой срок вылетел Яремчук

19 января, 13:12

Игрок сборной Украины не поможет команде в ближайших матчах

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Форвард "Гента" Роман Яремчук из-за травмы ахиллового сухожилия пропустит 2-3 месяца, сообщает HLN. 19 января 24-летнему украинцу проведут операцию. Хирургическое вмешательство вынудило частое напоминание травмы о себе.

Читайте также: Роман Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего будущего в "Генте"

Главный тренер бельгийского клуба Йесс Торуп надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф внутреннего чемпионата, который начнется после 30-го тура.

Реклама

Из-за этого повреждения нападающий пропустил матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона". В текущем сезоне он провел за свой клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Мы уже сообщали, что нападающий сборной Украины за три месяца подорожал почти в два раза. Если в начале осени Яремчука оценивали чуть более чем в шесть миллионов евро, то сейчас популярный сайт Transfermarkt вывесил на него ценник в 12 "лимонов".

В тренде
Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"
Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Смотрите, как Роман Яремчук забивал в чемпионате Бельгии "Антверпену":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Бельгии Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...