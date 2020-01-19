Украинский "Буйвол" лег под нож: стало известно, на какой срок вылетел Яремчук

Роман Яремчук

Форвард "Гента" Роман Яремчук из-за травмы ахиллового сухожилия пропустит 2-3 месяца, сообщает HLN. 19 января 24-летнему украинцу проведут операцию. Хирургическое вмешательство вынудило частое напоминание травмы о себе.

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Главный тренер бельгийского клуба Йесс Торуп надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф внутреннего чемпионата, который начнется после 30-го тура.

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Из-за этого повреждения нападающий пропустил матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона". В текущем сезоне он провел за свой клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Мы уже сообщали, что нападающий сборной Украины за три месяца подорожал почти в два раза. Если в начале осени Яремчука оценивали чуть более чем в шесть миллионов евро, то сейчас популярный сайт Transfermarkt вывесил на него ценник в 12 "лимонов".

Смотрите, как Роман Яремчук забивал в чемпионате Бельгии "Антверпену":

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