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Украинский чемпион мира, отец которого погиб на Донбассе, перешел в "Спартак"

16 марта, 11:23

Богдан Юрков

20-летний Кирилл Дрышлюк в поисках игровой практики покинул "Александрию" и перебрался в Юрмалу

20-летний полузащитник Кирилл Дрышлюк официально стал игроком "Спартака" из Юрмалы. Об этом футболист, в составе сборной Украины U-20 в прошлом году выигравший молодежный чемпионат мира, сообщил в своем Instagram-аккаунте. Правда, когда он сможет дебютировать за "Спартак", большой вопрос, если учесть, что чемпионат Латвии в этом году так и не стартовал из-за пандемиии коронавируса.

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К смене клуба Кирилла Дрышлюка подтолкнуло отсутствие игровой практики в "Александрии", где в нынешнем сезоне он провел всего лишь два матча Кубка Украины. Кстати, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Латвии "Спартак", куда перебрался Кирилл, занял пятое место. На аналогичной строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сейчас находится теперь уже бывшая команда Дрышлюка – "Александрия".

INSTAGRAM

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Отметим, что отец футболиста молодежной сборной Кирилла Дрышлюка Павел Дрышлюк шесть лет назад погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе. На самолете-фоторазведчике АН-30Б он был сбит террористами над Славянском Донецкой области. Удар ракеты пришелся в правый двигатель, самолет начал падать на жилые кварталы Славянска. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения.

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чемпионат Латвии ФК Александрия Спартак Юрмала Кирилл Дрышлюк

Источник: Сегодня|Спорт

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