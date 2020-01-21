Украинский чемпионат круче российского: наша Премьер-лига лихо обставила РПЛ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года, основанный на результатах пяти ведущих клубов каждой страны в еврокубках. Впервые с 2009 года, лучшим чемпионатом признана английская Премьер-лига. До этого 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Примера.
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По итогам прошлого года, испанский чемпионат и вовсе опустился на третье место, а на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира оказалась бразильская Серия A. Кстати, в ТОП-5 попали также итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.
Отметим, что украинская Премьер-лига в рейтинге расположилась на 25-м месте, опустившись, по сравнению с рейтингом годичной давности, на две позиции. Однако, даже несмотря на этот регресс, наш чемпионат обогнал Премьер-лигу России, которая упала с 17-й на 26-ю строчку.
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Сильнейших лиги мира по версии IFFHS
(в скобках – место в предыдущем рейтинге)
- 1(2). Англия – 1287 очков
- 2(3). Бразилия – 1165
- 3(1). Испания – 114
- 4(5). Италия – 939
- 5(4). Колумбия – 849
- 6(10). Португалия – 834
- 7(7). Франция – 818
- 8(15). Нидерланды – 790,5
- 9(6). Аргентина – 776
- 10(8). Германия – 765,5
- 25(23). Украина – 542
- 26(17). Россия – 538,5
Напомним, в прошлом году оба финала еврокубков были чисто английскими:
Финал Лиги чемпионов: "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:0)
Финал Лиги Европы: "Челси" – "Арсенал" (4:1)
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