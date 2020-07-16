Украинский финалист Лиги Европы забил свой дебютный гол в Италии: Шахова сразу зауважали

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил свой дебютный мяч за "Лечче". В домашнем поединке 33-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", проигранном со счетом 1:3, 29-летний уроженец Днепра отметился голом престижа. Шахов в касание удачно замкнул прострел с фланга.
Отметим, что в матче с "Фиорентиной" Евгений Шахов вышел на 72-й минуте на замену при счете 0:3, отквитав один мяч за две минуты до конца основного времени.
Обзор матча "Лечче" – "Фиорентина" (1:3)
От аналитиков портала WhoScored Евгений Шахов получил за этот матч высшую оценку в составе "Лечче" – 7.3 (средний балл игроков хозяев составил 6.25).
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Правда, радоваться турнирному положению "Лечче" Евгению Шахову, который становился финалистом Лиги Европы с "Днепром" и чемпионом Греции с клубом ПАОК, не приходится. "Волки" за пять туров до финиша Серии А продолжают находиться в зоне вылета, занимая в таблице третье место с конца.
Смотрите, как Шахов забивал за сборную Украины
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