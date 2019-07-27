Украинский флаг и гопак на матче СССР – ГДР: протест на Олимпиаде-1976

Данило Мигаль поддержал украинских футболистов в полуфинале с восточными немцами

Сборная СССР на открытии Игр-1976.

27 июля 1976 года во время полуфинального матча Олимпийских игр между сборными ГДР и СССР (2:1) на поле выбежал болельщик в вышиванке и с флагом Украины, станцевал гопак, выкрикивая "Свободу Украине" и после был спокойно уведен с поля полицией. Игры-1976 проходили в канадском Монреале.

Героем стал Данило Мигаль, который заявил, что таким образом хотел поддержать украинских футболистов в том матче. Никаких санкций к Мигалю канадская полиция не применила.

На Игры-1976 поехало не мало представителей украинских клубов – Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Виктор Колотов, Виктор Звягинцев, Виктор Матвиенко, Стефан Решко, Владимир Трошкин, Олег Блохин, Владимир Онищенко

Чуть позже, в американской газете украинской диаспоры "Свобода" была опубликована заметка об этом инциденте.

Напомним, что известный журнал FourFourTwo (4-4-2) составил свою версию лучших игроков за всю историю футбола. В сотню рейтинга попал лишь один украинский футболист – Олег Блохин расположился на 45-м месте.

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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