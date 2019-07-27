Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украинский флаг и гопак на матче СССР – ГДР: протест на Олимпиаде-1976

27 июля, 14:45

Данило Мигаль поддержал украинских футболистов в полуфинале с восточными немцами

Сборная СССР на открытии Игр-1976
Сборная СССР на открытии Игр-1976.

27 июля 1976 года во время полуфинального матча Олимпийских игр между сборными ГДР и СССР (2:1) на поле выбежал болельщик в вышиванке и с флагом Украины, станцевал гопак, выкрикивая "Свободу Украине" и после был спокойно уведен с поля полицией. Игры-1976 проходили в канадском Монреале.

Героем стал Данило Мигаль, который заявил, что таким образом хотел поддержать украинских футболистов в том матче. Никаких санкций к Мигалю канадская полиция не применила.

На Игры-1976 поехало не мало представителей украинских клубов – Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Виктор Колотов, Виктор Звягинцев, Виктор Матвиенко, Стефан Решко, Владимир Трошкин, Олег Блохин, Владимир Онищенко 

Чуть позже, в американской газете украинской диаспоры "Свобода" была опубликована заметка об этом инциденте.

665535_1_w_590_lq

Напомним, что известный журнал FourFourTwo (4-4-2) составил свою версию лучших игроков за всю историю футбола. В сотню рейтинга попал лишь один украинский футболист – Олег Блохин расположился на 45-м месте.


Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, сборная СССР, Олимпиада-1976

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский флаг и гопак на матче СССР – ГДР: протест на Олимпиаде-1976". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Секреты ухода за орхидеей

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Курникова и Иглесиас поставили точку в отношениях

Сбежавшие десятки лет назад попугаи заполонили парки Стамбула

Врачи назвали 12 признаков больных почек

К чему приводит дефицит йода в организме

Поклонники перестали узнавать Машу Распутину после пластики

Ученые опровергли миф о вреде пищи после шести вечера

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Сегодня, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Стало известно, какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 10:20

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 09:51

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь