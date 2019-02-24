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Украинский форвард Александр Гладкий впервые отличился в составе своего нового клуба в Турции

Сегодня, 10:12

31-летний нападающий помог "Адана Демирспор" разгромить "Алтинорду"

Украинский форвард Александр Гладкий впервые отличился в составе своего нового клуба в Турции Футбол 31-летний нападающий помог "Адана Демирспор" разгромить "Алтинорду"

Украинский нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" Александр Гладкий впервые забил мяч в составе своей новой команды. Напомним, Гладкий перешел в "Адана Демирспор" этой зимой. 31-летний форвард помог своей команде разгромить "Алтинорду" в 23-м туре второй лиги Турции.

Украинец вышел на поле на77-й минуте, а спустя семь минут отличился. Это был последний гол в матче. "Адана Демирспор" победила "Алтинорду" со счетом 3:0.

После 23- туров "Адана Демирспор" имеет в активе 34 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Напомним, Гладкий перешел в "Ризеспор" летом 2018 года из "Черноморца". В первой части сезона 31-летний нападающий провел 12 матчей и забил 3 гола. В конце января стало известно, что Гладкий покидает "Ризеспор" и продолжит карьеру во втором по силе дивизионе Турции.

Напомним, что ранее стало известно, что украинский вратарь Александр Рыбка покинул аутсайдера первой лиги Турции. В текущем сезоне Рыбка провел 15 матчей в первой лиге Турции, пропустил в них 25 мячей и трижды сохранил свои ворота сухими.

Также недавно киевское "Динамо" отдало в аренду аутсайдеру чемпионата Турции Николая Морозюка. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

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Тег видео, чемпионат Турции, Александр Гладкий

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Сегодня|Спорт

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