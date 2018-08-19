Украинский футболист демонстративно не повернулся к российскому флагу

Виталий Федорив не стал поворачиваться к российскому флагу во время исполнения гимна перед матчем второго дивизиона этой страны

Украинский защитник Виталий Федорив из футбольного клуба "Нижний Новгород", выступающего во втором российском дивизионе, демонстративно отвернулся от флага России во время церемонии исполнения гимна этой страны накануне матча седьмого тура первенства против ФК "Сочи" на стадионе "Фишт".

Футболист после начала российского гимна остался стоять лицом к трибунам, когда остальные игроки и судейская бригада повернулись к флагу.

Федорив, уроженец Львовской области Украины, начал футбольную карьеру в киевском "Динамо", с 2008 по 2011 года выступал за клуб "Амкар" из Перми, даже провел два матча в составе сборной Украины, после чего приостановил карьеру. Затем играл в "Кривбассе", латвийском "Спартаксе", "Говерле", "Олимпике". В феврале 2018 года он подписал контракт с нижегородским клубом.

Напомним, что ранее российских фанатов потроллил защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди, который после победы своей команды над московским "Спартаком" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов демонстративно показал трибунам щитки с украинским флагом. УЕФА не стал применять к украинцу никаких дисциплинарных мер.