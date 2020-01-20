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Украинский футболист, ездивший в Россию: "До этого я думал, что хочу играть только в Украине"

20 января, 19:03

Сикорский ездил к родственникам в Санкт-Петербург, а теперь остался без клуба

Игорь Сикорский

Игорь Сикорский / Фото: Instagram

Бывший футболист перволигового "Агробизнеса" Игорь Сикорский, с которым клуб расторг контракт после поездки в Россию, утверждает, что ездил в Санкт-Петербург к своим родственникам, а фото на фоне российских символов сделал потому что увлекается историей.

"Последний раз я был в России где-то в 2002 или 2003 году. Отец – русский, он уже давно умер. Бабушка моя, его мама, тоже из России. У нас там осталась бабушкина сестра. Кто знает: может, я вообще больше не увижу своих родственников. Старые люди, все ж может быть. Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Вот так вот съездил.

Питер – красивейший город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Когда видел все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало. Я выкладывал истории – просто город показывал. С хоккея выкладывал видео, сторис, фотографии. Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то вверху, на крыше Эрмитажа. Потом в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России", – признался футболист.

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Ранее Сикорский возмущался, что в Украиненикто не осуждал поездку Андрея Шевченко на хоккей и или бой Александра Усика в Москве, а его сделали крайним.

"Никто никого не осуждает. У нас и чиновники ездят в Россию. А тут просто взяли обычного человека и начали его прессинговать со всех сторон. Так же тоже не делается.

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До этого я думал, что хочу играть только в Украине. Сейчас даже и не знаю. Мне уже неважно, куда ехать и где играть в футбол. Трудно ли будет получить контракт в Украине? Нет конечно, вы что? Вы думаете, если меня выгнали из "Агробизнеса", то другие команды не возьмут? Я ж был не последний нападающий в клубе", – заявил украинец.

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Источник: gol.ru

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