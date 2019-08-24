Украинский футболист Кравец переходит в "Барселону"

Пока речь идет об аренде. Каталонцы смогут выкупить украинца, если заплатят 4 миллиона евро

Василий Кравец / Фото: Getty Images

Защитник клуба испанской Примеры "Леганеса" Василий Кравец в ближайшее время станет игроком "Барселоны" Б. 22-летний украинский футболист должен присоединиться к резервной команде каталонского клуба, сообщает Periodista de Leganes. Согласно данным источника, "блаугранас" арендуют украинского представителя "огурцов" (прозвище "Леганеса") с последующим правом выкупа за 4 млн евро.

Ранее мы писали, что Василий Кравец – нарасхват: сразу восемь клубов из Испании хотят подписать игрока сборной Украины, не сумевшего впечатлить в прошлом сезоне руководство "Леганеса". Среди претендентов назывались "Альмерия", "Малага", "Луго", "Кадис", "Реал Овьедо", "Жирона" и "Альбасете". Однако наиболее вероятным вариантом для арендного соглашения считалась "Сарагоса", которая в прошлом сезоне заняла 15-е место в турнирной таблице Сегунды.

Впрочем, для самого Василия Кравца грядущий переход в дубль "Барселоны", несмотря на громкое имя этого клуба, повышением считать не приходится. Ведь резервисты каталонского гранда выступают лишь в третьем по силе дивизионе Испании.

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Василий Кравец. Фото: cdleganes.com В тренде Формат только один: Порошенко рассказал о судьбе переговоров по Донбассу

Напомним, по итогам прошлого сезона украинским игрокам "Леганеса" выписали премии. Андрею Лунину и Василию Кравцу заплатили за спасение "огурцов" от вылета из высшего испанского дивизиона по 50 тысяч евро. Суммарно на их счета упало почти три миллиона гривен.

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