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Украинский футболист Кравец переходит в "Барселону"

24 августа, 15:25

Пока речь идет об аренде. Каталонцы смогут выкупить украинца, если заплатят 4 миллиона евро

Василий Кравец

Василий Кравец / Фото: Getty Images

Защитник клуба испанской Примеры "Леганеса" Василий Кравец в ближайшее время станет игроком "Барселоны" Б. 22-летний украинский футболист должен присоединиться к резервной команде каталонского клуба, сообщает Periodista de Leganes. Согласно данным источника, "блаугранас" арендуют украинского представителя "огурцов" (прозвище "Леганеса") с последующим правом выкупа за 4 млн евро.

Ранее мы писали, что Василий Кравец – нарасхват: сразу восемь клубов из Испании хотят подписать игрока сборной Украины, не сумевшего впечатлить в прошлом сезоне руководство "Леганеса". Среди претендентов назывались "Альмерия", "Малага", "Луго", "Кадис", "Реал Овьедо", "Жирона" и "Альбасете". Однако наиболее вероятным вариантом для арендного соглашения считалась "Сарагоса", которая в прошлом сезоне заняла 15-е место в турнирной таблице Сегунды. 

Впрочем, для самого Василия Кравца грядущий переход в дубль "Барселоны", несмотря на громкое имя этого клуба, повышением считать не приходится. Ведь резервисты каталонского гранда выступают лишь в третьем по силе дивизионе Испании.

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Василий Кравец. Фото: cdleganes.com

Василий Кравец. Фото: cdleganes.com

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Напомним, по итогам прошлого сезона украинским игрокам "Леганеса" выписали премии. Андрею Лунину и Василию Кравцу заплатили за спасение "огурцов" от вылета из высшего испанского дивизиона по 50 тысяч евро. Суммарно на их счета упало почти три миллиона гривен.

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Барселона Леганес Василий Кравец

Источник: Сегодня|Спорт

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