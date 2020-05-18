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Украинский футболист не получит золотую медаль чемпиона Шотландии, завершенного из-за коронавируса

18 мая, 20:57

Александр Трикиша

Марьян Швед не наиграл необходимое количество времени в сезоне

Украинскому полузащитник Марьяну Шведу не достанется золотая медаль чемпиона Шотландии. Напомним, сегодня объявили о досрочном завершении чемпионата Шотландии, а итоговые места команд были распределены согласно потолочным позициям в турнирной таблице. Чемпионом был признан "Селтик", опережавший ближайшего преследователя на 13 очков.

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Тем не менее, статус чемпиона Шотландии украинскому легионеру не достанется. В завершившемся сезоне 22-летний полузащитник сыграл в чемпионате всего в одном матче, да и то отыграл в нем только 15 минут. В целом Швед четырежды появлялся на поле во всех турнирах, суммарно отыграв лишь 40 минут. Transfermarkt.com оценивает Марьяна в 1,2 миллиона евро.

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Марьян Швед

Марьян Швед / Фото: Instagram

Вполне возможно, что в концовке сезона Швед получил бы больше игрового времени, так как перед командой не стояло бы турнирных задач, но из-за пандемии планы о завоевании первого титула в карьере придется отложить.

Напомним, что ранее о досрочном завершении в Европе объявили Франция и Нидерланды. Французы признали чемпионом "Пари Сен-Жермен", а вот в Нидерландах решили завершить сезон без чемпиона, так как две команды имели одинаковое количество очков.

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чемпионат Шотландии Селтик коронавирус Марьян Швед

Источник: Сегодня|Спорт

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