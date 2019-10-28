Украинский футболист не пожал руку сопернику, обозвавшему его "бандеровцем"

Конфликт между игроками случился еще в феврале, а сейчас получил свое продолжение

Украинский футболист с польским паспортом Тарас Романчук угодил в новый скандал в Польше. Капитан "Ягеллонии" отказался пожать руку сопернику во время традиционной процедуры рукопожатия накануне матча 13-го тура местного чемпионата против "Вислы Плоцк" (1:3) на выезде.

Романчук пожал руку арбитру и его помощникам, но демонстративно проигнорировал капитана хозяев поля Доминика Фурмана. Дело в том, что в феврале этого года между игроками возник конфликт на поле и поляк обозвал украинца бандеровцем.

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Фурман обвинения отверг, но делом заинтересовалась польская полиция, ведь слова футболиста подпадали под ст. 257 Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь". Тем не менее, после разбирательств конфликт удалось уладить, а игроки пообещали, что подобные инциденты не повторятся.

27-летний футболист, который с 2014 года защищает цвета польской "Ягеллонии", считается одним из лучших полузащитников Экстракласы. В 2018 году после смены гражданства Романчук дебютировал в составе сборной Польши, но этот матч так и остается пока единственным в футболке национальной команды.

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